Ткачёв Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?
Мать: Ткачёв Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изотова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипунова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Виталий Викторович
Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачёва Елена Николаевна