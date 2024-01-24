Ткачёв Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёв Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: не указан

Мать: Ткачёв Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изотова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипунова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачёв Виталий Викторович

Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачёв Иван Викторович

Мать ребёнка: Ткачёва Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачёва Елена Николаевна

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