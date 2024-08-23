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Гельд Михаель

Место рождения

Bad Hersfeld

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Гельд Герман Михаелевич

Мать ребёнка: Гельд Ева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Виндемут (Гельд) Христина Михаелевна

Мать ребёнка: Гельд Ева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лиес (Гельд) Анна Михаелевна

Мать ребёнка: Гельд Ева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гельд Иоганнес Михаелевич

Мать ребёнка: Гельд Ева

Смерть
Неизвестно

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