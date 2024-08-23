Гельд Михаель
Место рожденияBad Hersfeld
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Гельд Ева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Виндемут (Гельд) Христина Михаелевна
Мать ребёнка: Гельд Ева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лиес (Гельд) Анна Михаелевна
Мать ребёнка: Гельд Ева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гельд Иоганнес Михаелевич
Мать ребёнка: Гельд Ева
Смерть
Неизвестно