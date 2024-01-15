Хлопецкий Александр Григорьевич
Место рожденияст. Жмыринка
Дата рождения12.06.1900
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
По воспоминанияям его дочери, моей мамы Хлопецкой Дины Александровны: Папа был высокий крепкий очень сильный. Он служил единственным сотрудником Рабоче-крестьянской милиции на всю округу (Песчаснский ... Показать все
Образование
Неизвестно
вышеначальное училище
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921
Жена: Чарова Полина Исаевна
примерно в это время, будучи военным
Рождение ребёнка
24.10.1923
Рождение ребёнка
07.03.1927
Развод
1932
Жена: Чарова Полина Исаевна
перестали жить вместе и практически не общались друг с другом, т.к. служили в разных местах
Военная служба
1939
Одесса, Одеська область
Призван в РККА
Смерть
?.12.1941
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: На войне | Военная часть была переброшена в тыл для подготовки и формирования. Здесь Александр Григорьевич получил заболевание не совместимое с жизнью и скончался в госпителе