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Хлопецкий Александр Григорьевич

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Место рождения

ст. Жмыринка

Дата рождения

12.06.1900

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900

Отец: Хлопецкий Григорий

Мать: Хлопецкая (Блажевская) Елизавета Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарова Полина Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарова Полина Исаевна

Упоминание
Неизвестно
По воспоминанияям его дочери, моей мамы Хлопецкой Дины Александровны: Папа был высокий крепкий очень сильный. Он служил единственным сотрудником Рабоче-крестьянской милиции на всю округу (Песчаснский ... Показать все
Образование
Неизвестно
Балта, Одеська область
вышеначальное училище
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921

Жена: Чарова Полина Исаевна

Балта, Одеська область
примерно в это время, будучи военным
Рождение ребёнка
24.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарова Полина Исаевна

Балта, Одеська область
Рождение ребёнка
07.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарова Полина Исаевна

Балта, Одеська область
Развод
1932

Жена: Чарова Полина Исаевна

перестали жить вместе и практически не общались друг с другом, т.к. служили в разных местах
Военная служба
1939
Одесса, Одеська область
Призван в РККА
Смерть
?.12.1941
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: На войне | Военная часть была переброшена в тыл для подготовки и формирования. Здесь Александр Григорьевич получил заболевание не совместимое с жизнью и скончался в госпителе

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