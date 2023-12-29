Зубова (Коряковская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Коряковская) Татьяна Ивановна

Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Коряковский Иван Прокопьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубова) Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Евгений

Отец ребёнка: не указан

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