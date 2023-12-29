Зубова (Коряковская) Татьяна Ивановна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Коряковский Иван Прокопьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубова) Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Евгений
Отец ребёнка: не указан