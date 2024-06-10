Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Никита Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.915

Дочь: Локтева Анастасия Никитичная

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1901

Сын: Локтев Николай Никитович

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Локтев Иван Никитович

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1905

Дочь: Локтева Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Локтева Анна Никитична

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1910

Дочь: Локтева Ирина Никитичная

Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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