Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.915
Дочь: Локтева Анастасия Никитичная
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1901
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1903
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1905
Дочь: Локтева Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Локтева Анна Никитична
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1910
Дочь: Локтева Ирина Никитичная
Отец ребёнка: Локтев Никита Андреевич
Смерть
Неизвестно