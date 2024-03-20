Hübens (3) Jacob
Место рожденияLübeck, Tyskland
Дата рождения06.05.1654
Дата смерти09.04.1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1654
Отец: Hübens (2) Jacob
Мать: Hübens (2) Engel
Lübeck, Tyskland
Бракосочетание
09.05.1681
Жена: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Deutschland
Рождение ребёнка
08.02.1685
Дочь: Engel
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
18.12.1687
Сын: Hübens Johann
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
06.07.1689
Дочь: Rodde Elisabeth
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
01.05.1691
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Tyskland
Funnet i LBA
Рождение ребёнка
11.04.1694
Дочь: Catharina
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Рождение ребёнка
28.07.1697
Дочь: Engel
Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth
Lübeck, Tyskland
Работа или профессия
Неизвестно
1731 Bürgermeister in Lübeck. Hübens verstarb im Jahr seiner Amtszeit.
Смерть
09.04.1731
Lübeck, Tyskland