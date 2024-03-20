Hübens (3) Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hübens (3) Jacob

Место рождения

Lübeck, Tyskland

Дата рождения

06.05.1654

Дата смерти

09.04.1731

Пол

Мужской

Отец

Около 1616 г.р.

Мать

Около 1633 г.р.

Жена

1661 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1654

Отец: Hübens (2) Jacob

Мать: Hübens (2) Engel

Lübeck, Tyskland
Бракосочетание
09.05.1681

Жена: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Deutschland
Рождение ребёнка
08.02.1685

Дочь: Engel

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
18.12.1687

Сын: Hübens Johann

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
06.07.1689

Дочь: Rodde Elisabeth

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Tyskland
Рождение ребёнка
01.05.1691

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Tyskland
Funnet i LBA
Рождение ребёнка
11.04.1694

Дочь: Catharina

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Рождение ребёнка
28.07.1697

Дочь: Engel

Мать ребёнка: Hübens (3) Elisabeth

Lübeck, Tyskland
Работа или профессия
Неизвестно
1731 Bürgermeister in Lübeck. Hübens verstarb im Jahr seiner Amtszeit.
Смерть
09.04.1731
Lübeck, Tyskland
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