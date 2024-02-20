Есенова (Цурова) Габзыго — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсенова (Цурова) Габзыго

Есенова (Цурова) Габзыго

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Есенов Касполат Кудабердович

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Есенов Крым-Султан

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Есенов Пшимахо Кудабертович

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Адиль-Гирей Кудабертович

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарова Дзилла Кудабердовна

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Фатима Кудабердовна

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатов Гани Кудабердовна

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Кудаберд Шаулохович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close