Кырченов Савва Парамонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Кырченов Парамон
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Авдотья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Маркова
Смерть
1725
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния