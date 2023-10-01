Кырченов Савва Парамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кырченов Савва Парамонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Кырченов Парамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Кырченов Павел Саввич

Мать ребёнка: Авдотья Маркова

Рождение ребёнка
1705

Сын: Кырченов Кирилл Саввич

Мать ребёнка: Авдотья Маркова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кырченов Гаврила Саввич

Мать ребёнка: Авдотья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Маркова

Смерть
1725
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
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