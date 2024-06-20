Балашов Сергей Сергеевич 05.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балашов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1982

Дочь: Злобина (Балашова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Балашова (Кучкина) Алла Васильевна

Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
12.06.1988

Сын: Балашов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Балашова (Кучкина) Алла Васильевна

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