Балашов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1982
Дочь: Злобина (Балашова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Балашова (Кучкина) Алла Васильевна
Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
12.06.1988
Мать ребёнка: Балашова (Кучкина) Алла Васильевна