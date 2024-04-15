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Привалов Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Привалов Иван Мартемьянович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Привалов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Привалов Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Привалов Лаврентий Ефимович

Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Федора Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1849
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