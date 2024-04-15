Привалов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Привалов Иван Мартемьянович
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Привалов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Привалов Лаврентий Ефимович
Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Привалова Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849