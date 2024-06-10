Полозов Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Полозов Василий Афанасьев
Мать: Полозова Устинья Минина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Полозова (Полозова) Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Полозова Василиса Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Полозов Терентий Стефанов
Мать ребёнка: Полозова Василиса Григорьева
Смерть
Неизвестно