Полозов Стефан Васильев 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полозов Стефан Васильев

Место рождения

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Полозов Василий Афанасьев

Мать: Полозова Устинья Минина

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Полозова (Полозова) Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Полозова Василиса Григорьева

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Полозов Терентий Стефанов

Мать ребёнка: Полозова Василиса Григорьева

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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