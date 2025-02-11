Фёдор Иванов 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Васильев1790 г.р.
Супруги
Пелагея Семёнова1814 г.р.
Дети
Евдокия Фёдорова1839 г.р.
Ефим Фёдоров1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван Васильев

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефим Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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