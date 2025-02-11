Фёдор Иванов
мужской, родился 1814, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Васильев1790 г.р.
Супруги
Пелагея Семёнова1814 г.р.
Дети
Евдокия Фёдорова1839 г.р.
Ефим Фёдоров1841 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефим Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Максим Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно