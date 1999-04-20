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Фролов Валентин Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

20.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: Фролов Николай

Мать: Фролова (Фролова) Татьяна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Фролов Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Фролова (Бирина) Елена

Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Фролов Николай

Мать ребёнка: Фролова (Бирина) Елена

Смерть
20.04.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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