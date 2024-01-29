Дец Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дец Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дец Мария

Отец ребёнка: Дец Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дец Настя

Отец ребёнка: Дец Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Моисей

Отец ребёнка: Дец Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дец Тимофей

Смерть
Неизвестно
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