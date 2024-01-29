Дец Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дец Мария
Отец ребёнка: Дец Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дец Настя
Отец ребёнка: Дец Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дец Моисей
Отец ребёнка: Дец Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дец Тимофей
Смерть
Неизвестно