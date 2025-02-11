Леванов Егор Григорьевич 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Леванов Егор Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Леванов Григорий Абрамович1824 г.р.
Мать
Леванова Мария Ивановна1815 г.р.
Супруги
Леванова Васса Федоровна Малкина1850 г.р.
Дети
Леванов Семен Егорович1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Леванов Григорий Абрамович

Мать: Леванова Мария Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.05.1872

Жена: Леванова Васса Федоровна Малкина

Рождение ребёнка
1873

Сын: Леванов Семен Егорович

Мать ребёнка: Леванова Васса Федоровна Малкина

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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