Леванов Егор Григорьевич
мужской, родился 1852, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛеванов Григорий Абрамович1824 г.р.
МатьЛеванова Мария Ивановна1815 г.р.
Супруги
Леванова Васса Федоровна Малкина1850 г.р.
Дети
Леванов Семен Егорович1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.05.1872
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Леванова Васса Федоровна Малкина
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно