Труфакин Данил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфакин Данил Абрамович

Место рождения

Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Рождение ребёнка
07.08.1921

Сын: Труфакин Валентин Данилович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Смерть
Неизвестно
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