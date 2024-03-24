Труфакин Данил Абрамович
Место рожденияДеревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Рождение ребёнка
07.08.1921
Сын: Труфакин Валентин Данилович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Смерть
Неизвестно