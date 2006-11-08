Темникова (Карташова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Карташова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1929

Дата смерти

08.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кар....ва
Рождение ребёнка
27.10.1953

Дочь: Дунаевская Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Темников Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1956

Сын: Темников Сергей Федорович

Отец ребёнка: Темников Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Федор Иванович

Смерть
08.11.2006
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