Темникова (Карташова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1929
Дата смерти08.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1953
Дочь: Дунаевская Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Темников Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1956
Сын: Темников Сергей Федорович
Отец ребёнка: Темников Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2006