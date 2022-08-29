Авдюхин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюхин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдюхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авдюхина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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