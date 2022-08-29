Авдюхин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдюхин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авдюхина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно