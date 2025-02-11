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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Григорий Маркеллов1789 г.р.
Дети
Логин Григорьев1813 г.р.
Яков Григорьев1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Маркеллов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Логин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Маркеллов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Маркеллов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Маркеллов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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