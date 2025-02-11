?
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Григорий Маркеллов1789 г.р.
Дети
Логин Григорьев1813 г.р.
Яков Григорьев1821 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Маркеллов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Логин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Маркеллов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Маркеллов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Маркеллов