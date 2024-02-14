Якупов Исмагил Нугуманович
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения20.02.1936
Дата смерти23.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Рождение ребёнка
15.01.1962
Рождение ребёнка
01.01.1964
Смерть
23.12.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно