Якупов Исмагил Нугуманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкупов Исмагил Нугуманович

Якупов Исмагил Нугуманович

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

20.02.1936

Дата смерти

23.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Рождение ребёнка
15.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якупова (Аминова) Суфия Хайрулловна

Смерть
23.12.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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