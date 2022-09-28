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Железнова Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Антон Ильич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Железнова) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Железнова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Железнова) Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Железнова) Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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