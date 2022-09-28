Железнова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Антон Ильич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Железнова) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Железнова) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Железнова) Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Железнова) Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич
Смерть
Неизвестно