Корабельников Пётр Тихонович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Корабельников Тихон Филиппович
Смерть
1941
Корабельников Петр Тихонович (1923-1941) ID 64654479 Фамилия Корабельников Имя Петр Отчество Тихонович Дата рождения/Возраст __.__.1923 Место рождения Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка... Показать все