Корабельников Пётр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельников Пётр Тихонович

Корабельников Пётр Тихонович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Корабельников Тихон Филиппович

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1941
Корабельников Петр Тихонович (1923-1941) ID 64654479 Фамилия Корабельников Имя Петр Отчество Тихонович Дата рождения/Возраст __.__.1923 Место рождения Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close