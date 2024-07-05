Trachtenberg (Soltz) Paya 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg (Soltz) Paya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Soltz Aron Arie

Мать: Soltz (Lipshitz Grushko) Ester

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Trachtenberg) Reitze (Raytsa)

Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Trachtenberg) Feige

Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim

Рождение ребёнка
07.04.1862

Сын: Trachtenberg Abraham Benzion (Bentzel)

Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim

Смерть
29.04.1889
Vilnus

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