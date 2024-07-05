Trachtenberg (Soltz) Paya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти29.04.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Soltz Aron Arie
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Trachtenberg) Reitze (Raytsa)
Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Trachtenberg) Feige
Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim
Рождение ребёнка
07.04.1862
Сын: Trachtenberg Abraham Benzion (Bentzel)
Отец ребёнка: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim
Смерть
29.04.1889
Vilnus