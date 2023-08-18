Федотова (Киселева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Киселева) Клавдия

Место рождения

Россия

Дата рождения

17.02.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929

Отец: Киселёв Александр

Мать: Киселёва Просковья

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Федотов Владимир

Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1952

Дочь: Гришина (Федотова) Любовь

Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1960

Сын: Федотов Анатолий

Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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