Федотова (Киселева) Клавдия
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.02.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929
Отец: Киселёв Александр
Мать: Киселёва Просковья
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Федотов Владимир
Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
29.08.1952
Дочь: Гришина (Федотова) Любовь
Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
25.11.1960
Сын: Федотов Анатолий
Отец ребёнка: Федотов Виктор Сергеевич
Смерть
Неизвестно