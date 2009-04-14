Калачикова (Эктова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачикова (Эктова) Варвара Николаевна

Место рождения

Тамбов

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

14.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Эктов Николай Михайлович

Мать: Эктова Пелагея Ильинична

Тамбов
Рождение ребёнка
26.01.1960

Дочь: Цуканова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Калачиков Алексей Иванович

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Калачиков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Алексей Иванович

Смерть
14.04.2009
Химки
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