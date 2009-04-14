Калачикова (Эктова) Варвара Николаевна
Место рожденияТамбов
Дата рождения07.02.1930
Дата смерти14.04.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Отец: Эктов Николай Михайлович
Мать: Эктова Пелагея Ильинична
Тамбов
Рождение ребёнка
26.01.1960
Дочь: Цуканова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Калачиков Алексей Иванович
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Калачиков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2009
Химки