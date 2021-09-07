Дусмухаметова (Дусмухаметова) Сарукамал Фазумьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дусмухаметова (Дусмухаметова) Сарукамал Фазумьяновна

Место рождения

Верхнеутягулово

Дата рождения

29.02.1936

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1936

Отец: Дусмухаметов Фазулл

Мать: Осумбике

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Дусмухаметова Фирдаус Валеевна

Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дусмухаметов Сайфитдин Валеевич

Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дусмухаметова Ильвида Валеевна

Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дусмухаметов Исканьяр Валеевич

Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.2021
Novotroitsk, Orenburg Oblast Russian Federation
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