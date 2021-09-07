Дусмухаметова (Дусмухаметова) Сарукамал Фазумьяновна
Место рождения
Дата рождения29.02.1936
Дата смерти07.09.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1936
Отец: Дусмухаметов Фазулл
Мать: Осумбике
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Дусмухаметова Фирдаус Валеевна
Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дусмухаметов Сайфитдин Валеевич
Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дусмухаметова Ильвида Валеевна
Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дусмухаметов Исканьяр Валеевич
Отец ребёнка: Азнагулов Вали (Валей, Валиулла) Сабитович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.2021
Novotroitsk, Orenburg Oblast Russian Federation