Пищальников Андрей Устинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пищальникова) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пищальников Степан Андреевич
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Пищальникова) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пищальников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Сын: Пищальников Макар Андреевич
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Пищальникова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Пищальникова) Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Пищальникова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна
Смерть
Около 1934