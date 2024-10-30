Пищальников Андрей Устинович Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пищальников Андрей Устинович

Место рождения

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Пищальников Устин Иванович

Мать: Пищальникова Марфа Федоровна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пищальникова) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищальникова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пищальников Степан Андреевич

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Пищальникова) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пищальников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Пищальников Макар Андреевич

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Пищальникова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Пищальникова) Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Пищальникова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Пищальникова Пелагея Максимовна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Около 1934
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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