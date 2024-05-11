Микурова Анисия Василиевна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Микурова Анисия Василиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микуров Георгий Василиевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мыкаров Алексий Георгиевич

Отец ребёнка: Микуров Георгий Василиевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Микурова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Микуров Георгий Василиевич

Смерть
1915

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