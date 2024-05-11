Микурова Анисия Василиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мыкаров Алексий Георгиевич
Отец ребёнка: Микуров Георгий Василиевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Микурова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Микуров Георгий Василиевич
Смерть
1915