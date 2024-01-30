Журавлев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.2014
Дочь: Журавлева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2021
Сын: Журавлев Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности