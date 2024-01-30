Журавлев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Алексей Николаевич

Журавлев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.2014

Дочь: Журавлева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2021

Сын: Журавлев Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.