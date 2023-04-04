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Кулаков Герт Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1926

Дата смерти

19.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926

Отец: Кулаков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Яков

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Валентина Яковлевна

Смерть
19.07.1987
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