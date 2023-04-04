Кулаков Герт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1926
Дата смерти19.07.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926
Отец: Кулаков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Яков
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1987