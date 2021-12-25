Беляева Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1884 ст.
Дата смерти17.06.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.01.1884 ст.
Александра, родилась 27 (крещена 28) января 1884 года.
Крещение
28.01.1884 ст.
Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Мария Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 269 об.-270
Смерть
17.06.1907 ст.
Александра умерла 17 июня 1907 года в возрасте 20-ти лет «от чахотки» Основание: МКАУ ВУЦА(Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 269 об.-270; Д. 8295. Л. 179 об.-180);
Похороны
19.06.1907 ст.
Похоронена 19 июня 1907 года на приходском кладбище