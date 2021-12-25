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Беляева Александра Николаевна

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

27.01.1884 ст.

Дата смерти

17.06.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

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ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева (Васильева) Мария Петровна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александра, родилась 27 (крещена 28) января 1884 года.
Крещение
28.01.1884 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Мария Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 269 об.-270
Смерть
17.06.1907 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александра умерла 17 июня 1907 года в возрасте 20-ти лет «от чахотки» Основание: МКАУ ВУЦА(Ф. 364. Оп. 1. Д. 7357. Л. 269 об.-270; Д. 8295. Л. 179 об.-180);
Похороны
19.06.1907 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Похоронена 19 июня 1907 года на приходском кладбище

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