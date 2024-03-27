(Божкевич) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Божкевич) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.03.1962

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Божкевич Василий

Мать: Божкевич Матрена

Смерть
08.03.1962
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