Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Божкевич) Софья
(Божкевич) Софья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
08.03.1962
Пол
Женский
Отец
Божкевич Василий
1865 г.р.
Мать
Божкевич (Петрова) Матрена
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Божкевич Василий
Мать:
Божкевич Матрена
Смерть
08.03.1962
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия