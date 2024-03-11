Стахеев Онуфрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтахеев Онуфрий Антонович

Стахеев Онуфрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Стахеев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Стахеев Прохор Онуфриевич

Мать ребёнка: не указана

По другим данным р. 1844.
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Стахеев Сергей Онуфриевич

Мать ребёнка: Стахеева Фёкла Федотовна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Стахеев Фёдор Онуфриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Стахеев Фёдор Онуфриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахеева Фёкла Федотовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close