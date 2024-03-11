Стахеев Онуфрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Стахеев Антон
Рождение ребёнка
1841
Сын: Стахеев Прохор Онуфриевич
По другим данным р. 1844.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Стахеев Сергей Онуфриевич
Мать ребёнка: Стахеева Фёкла Федотовна
Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стахеева Фёкла Федотовна
Смерть
Неизвестно