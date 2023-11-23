Мария Георгиева
Место рожденияс. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Георгий Федоров
Мать: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонохотский Евгений Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сонохотский Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сонохотский Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно