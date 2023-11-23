Мария Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Георгиева

Место рождения

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Георгий Федоров

Мать: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонохотский Евгений Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сонохотский Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сонохотский Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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