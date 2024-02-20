Беренц Тейдор Готфридович
Место рожденияс.Покащево, Емельчинский р-н, Житомирская обл.
Дата рождения26.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899
Отец: Беренц Готфрид Фридрихович
Мать: Адам Августа Адамовна
с.Покащево, Емельчинский р-н, Житомирская обл.
NOV 1900 (ZHI fond 67/8/33), Seite 47, Nr. 366
Крещение
07.11.1899
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно