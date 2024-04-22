Елохин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Елохин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Елохина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Соломея Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1936
Дочь: Елохина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Соломея Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Соломея Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Елохин Яков Иванович
Мать ребёнка: Соломея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина Полина Ивановна
Мать ребёнка: Соломея Ивановна
Смерть
1942
Пропал без вести во время ВОВ, письменная связь прекратилась 5.04.1942