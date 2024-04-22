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Елохин Иван Михайлович

Место рождения

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Елохин Михаил Егорович

Мать: Елохова Акулина Васильевна

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Елохина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Соломея Ивановна

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1936

Дочь: Елохина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Соломея Ивановна

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Елохин Николай Иванович

Мать ребёнка: Соломея Ивановна

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Елохин Яков Иванович

Мать ребёнка: Соломея Ивановна

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина Полина Ивановна

Мать ребёнка: Соломея Ивановна

Смерть
1942
Пропал без вести во время ВОВ, письменная связь прекратилась 5.04.1942
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