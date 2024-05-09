Пономаренко Юрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Пыхтина Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна