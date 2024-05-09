Пономаренко Юрий Леонидович 30.10.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономаренко Юрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Пыхтина Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Пономаренко (Гусарова) Наталья Алексеевна

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