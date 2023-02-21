Ходырева Парасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Парасковья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Палагея Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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