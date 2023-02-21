Ходырева Парасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Палагея Яковлевна
Отец ребёнка: Ходырев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно