Смирнова (Кудрявцева) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кудрявцева) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1883

Дата смерти

20.12.1972

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1883

Отец: Кудрявцев Дмитрий Александрович

Мать: Кудрявцева Февронья Никанорова

Рождение ребёнка
22.11.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
22.06.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
22.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
29.10.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
05.10.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
22.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
12.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Рождение ребёнка
01.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Семенович

Смерть
20.12.1972
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