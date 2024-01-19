Смирнова (Кудрявцева) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1883
Дата смерти20.12.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1883
Рождение ребёнка
22.11.1906
Рождение ребёнка
22.06.1908
Рождение ребёнка
22.08.1910
Рождение ребёнка
29.10.1913
Рождение ребёнка
05.10.1918
Рождение ребёнка
22.10.1920
Рождение ребёнка
12.09.1922
Рождение ребёнка
26.08.1926
Рождение ребёнка
01.09.1928
Смерть
20.12.1972