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Стратилатов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина (Стратилатова) Надежда Петрова

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Успенского кафедрального собора г.Ярославля.
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Стратилатов Иоанн Петров

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Стратилатова) Александра Петрова

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Стратилатова) Евпраксия Петрова

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Стратилатов Николай Петров

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Стратилатов Петр Петров

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Морева (Стратилатова) Наталия Петрова

Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева

Смерть
До 1850

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