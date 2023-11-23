Стратилатов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина (Стратилатова) Надежда Петрова
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Успенского кафедрального собора г.Ярославля.
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Стратилатова) Александра Петрова
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Стратилатова) Евпраксия Петрова
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Стратилатов Николай Петров
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Морева (Стратилатова) Наталия Петрова
Мать ребёнка: (Стратилатова) Анна Николаева
Смерть
До 1850