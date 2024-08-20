Стрельцова (Семибратова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрон Антроп Антроп/Андрон/Евтсратий Пантелеймонов
Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Стрельцова) Марфа Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Стрельцова) Марина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Стрельцов Ермил Пантелеймонов
Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович
Смерть
Неизвестно