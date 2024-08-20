Стрельцова (Семибратова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Семибратова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрон Антроп Антроп/Андрон/Евтсратий Пантелеймонов

Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Стрельцова) Марфа Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Стрельцова) Марина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Стрельцов Ермил Пантелеймонов

Отец ребёнка: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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