Гордеева (Воробьева) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Воробьева) Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1956 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воробьева (Некрасова) Ирина Сергеевна

Бракосочетание
27.11.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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