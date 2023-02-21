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Сорокин Борис Павлович

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Место рождения

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость

Дата рождения

24.07.1904

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904

Отец: Сорокин Павел Феофилович

Мать: Сорокина Евдокия Леонтьевна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
31.07.1928

Сын: Сорокин Петр Борисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
30.07.1934

Сын: Сорокин Иван Борисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Сорокин Александр Борисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Федоровна

Смерть
?.03.1944
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