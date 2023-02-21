Сорокин Борис Павлович
Место рожденияСамарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Дата рождения24.07.1904
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
31.07.1928
Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
30.07.1934
Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Сорокин Александр Борисович
Мать ребёнка: Сорокина Мария Федоровна
Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Мария Федоровна
Смерть
?.03.1944