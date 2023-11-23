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Задубровский Георгий Григорьев

Место рождения

село Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Стефанида Михайлова

Задубровский Георгий Григорьевич (1776 — ?) Родился семье дьякона села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Григория Яковлевича. С 1788 года обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задубровская Александра Иоаннова

Образование
С 1788
обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из пиитики
Работа или профессия
1796
рукоположен во священника
Работа или профессия
1824
определен духовником
Смерть
Неизвестно

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