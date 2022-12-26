Винникова (Берилло) Марфа Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова (Берилло) Марфа Федотовна

Место рождения

Новониколаевка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.02.1904

Дата смерти

01.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Новониколаевка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винников Петр Савельевич

Смерть
01.02.1986
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

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