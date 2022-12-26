Винникова (Берилло) Марфа Федотовна
Место рождения
Дата рождения06.02.1904
Дата смерти01.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винников Петр Савельевич
Смерть
01.02.1986
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область