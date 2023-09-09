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Комлева Александра Семёновна

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.04.1899 ст.

Дата смерти

22.04.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1899 ст.

Отец: Комлев Семён Осипович

Мать: Комлева (-) Анна Савельевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Крещение
04.04.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Степан Тихонович - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Фёкла Васильевна - крестьянская жена из д.М.Каменка
Смерть
22.04.1901 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
24.04.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.84-85 (Умершие №-19ж)

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