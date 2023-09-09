Комлева Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1899 ст.
Дата смерти22.04.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1899 ст.
Отец: Комлев Семён Осипович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Крещение
04.04.1899 ст.
Крёстный отец: Степан Тихонович - крестьянин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Фёкла Васильевна - крестьянская жена из д.М.Каменка
Смерть
22.04.1901 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
24.04.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.84-85 (Умершие №-19ж)