Смирнов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1915
Дата смерти19.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1915 по 1934
ул. 4 Линия, дом 17
Рождение
19.10.1915
Образование
Между 1935 и 1940 ст.
Институт народного хозяйства им. Плеханова. Факультет руководящих работников снабжения Военторга
Рождение ребёнка
12.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Астахова) Татьяна Васильевна
Военная служба
С 1940
Бракосочетание
10.03.1945
Образование
С 1949 по 1952
Тверь, город Тверь, Тверская область
Военная академия тыла и снабжения им. Молотова
Демобилизация
1970
Смерть
19.08.1996