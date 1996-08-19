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Смирнов Сергей Николаевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

19.10.1915

Дата смерти

19.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1915 по 1934
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ул. 4 Линия, дом 17
Рождение
19.10.1915

Отец: Смирнов Николай Леонидович

Мать: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Образование
Между 1935 и 1940 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Институт народного хозяйства им. Плеханова. Факультет руководящих работников снабжения Военторга
Рождение ребёнка
12.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Астахова) Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 1940
Бракосочетание
10.03.1945

Жена: Смирнова (Астахова) Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1949 по 1952
Тверь, город Тверь, Тверская область
Военная академия тыла и снабжения им. Молотова
Демобилизация
1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1996
Москва, город федерального значения Москва

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