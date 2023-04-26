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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Володин Григорий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Володин Егор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Володин Фома Варфоломеевич
Отец ребёнка: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Смерть
Неизвестно