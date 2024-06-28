Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Яснова Акулина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яснова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Твердюк Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Яснова Акулина Петровна