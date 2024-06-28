Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Яснова Акулина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яснова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Твердюк Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Яснова Акулина Петровна

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