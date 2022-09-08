Марсагишвили (Авсаджанишвили) Тинатин (Цико) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили (Авсаджанишвили) Тинатин (Цико)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булашвили (Марсагишвили) Маро

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Арсен Николаевич

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Лазо

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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